Le centre historique d'Odessa, en Ukraine, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco (officiel)

Le centre historique de la ville portuaire d'Odessa, cité ukrainienne sur les bords de la Mer Noire, a été inscrit mercredi sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'Unesco, en dépit de l'opposition de la Russie.

Lors d'une session extraordinaire du Comité du patrimoine mondial à Paris, six pays sur 21 ont voté pour, 14 se sont abstenus et la Russie a voté contre l'inscription au patrimoine mondial d'Odessa, cité portuaire célèbre notamment pour son monumental escalier Potemkine, et parfois surnommée "la perle de la Mer Noire".