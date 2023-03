Les Bourses européennes rebondissent, rassurées par l'inflation américaine

Les Bourses européennes rebondissent mardi, rassurées par le tassement de l'inflation américaine après avoir décroché lundi et vendredi sur fond de craintes liées au secteur bancaire américain.

Vers 14H12 GMT, l'indice CAC 40 remontait de 1,78% et Francfort de 1,75% après avoir grimpé de plus de 2% quelques minutes plus tôt. La Bourse de Milan gagnait 2,16% et Londres avançait de 0,87%.