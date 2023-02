Macron annonce une loi pour encadrer de "nouvelles restitutions" d'œuvres d'art à l'Afrique

Emmanuel Macron a annoncé lundi "une loi cadre" pour "procéder à de nouvelles restitutions" d'œuvres d'art "au profit des pays africains qui le demandent", lors d'un discours à l'Elysée à la veille d'une tournée africaine.

Cette loi "sera proposée dans les prochaines semaines par la ministre de la Culture à notre Parlement" et "permettra de fixer la méthodologie et les critères pour procéder" à ces restitutions, "reposant sur un partenariat culturel et scientifique pour accueillir et conserver ces œuvres", a poursuivi le chef de l'Etat français, en indiquant souhaiter "que cette démarche puisse s'inscrire dans une dynamique plus large et également une dynamique européenne".