Vaste réseau de proxénétisme démantelé entre France, Espagne et Colombie, 12 interpellations

Un réseau transatlantique de proxénétisme, qui exploitait au moins une cinquantaine de femmes en France pour des gains estimés jusqu'à 30 millions d'euros par an, a été démantelé mardi en France mais aussi en Espagne et en Colombie, a-t-on appris vendredi de source policière française.

Un couple, à la tête du réseau, a été incarcéré en Colombie, quatre hommes et deux femmes ont été arrêtés en Espagne et seront bientôt remis à la France, et deux hommes et deux femmes doivent être présentés à la justice française vendredi, a-t-on précisé de même source, confirmant des informations du journal Le Parisien et la radio France Inter.