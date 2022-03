Sortie de route mortelle à Dumbéa : le conducteur libéré et placé sous contrôle judiciaire

Il a évité la détention provisoire.

Présenté devant le tribunal correctionnel de Nouméa dans le cadre d’une comparution immédiate, mardi, un homme de 24 ans a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès pour homicide involontaire.

Dans la nuit du 19 mars dernier, il conduisait un pick-up alcoolisé transportant huit personnes, dont quatre jeunes gens avaient pris place dans la benne, sur la voie express.

Dans des circonstances qui seront évoquées au cours du procès qui se tiendra le 24 août prochain, le véhicule a réalisé une sortie de route au niveau de la Zac Panda, à Dumbéa.

Les quatre personnes installées dans la benne avaient été éjectées et deux d’entre elles avaient été évacuées au Médipôle en urgence absolue. Six jours plus tard, vendredi, l’un des blessés, un jeune homme de 22 ans, succombait à ses blessures.

Le parquet de Nouméa a choisi la procédure de comparution immédiate qui permet de faire juger une personne tout de suite après sa garde à vue.

Après en avoir délibéré, et conformément aux réquisitions du procureur de la République, le jeune homme a été libéré. En attendant son procès, il a l’interdiction de conduire un véhicule et l’obligation de pointer une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Dumbéa.