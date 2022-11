Ambiance et figures de haut niveau, ce samedi à Koutio, au championnat territorial de breakdance

Depuis ce samedi matin, des danseurs de breakdance s’affrontent au Big Up Spot du parc de Koutio. La compétition se déroule jusqu’à 19 heures, ce samedi, et a pour but d’élire les meilleurs danseurs du territoire.

Des breakeurs, dans plusieurs catégories, viennent présenter leurs performances devant un jury composé, notamment, du vainqueur de la dernière édition (Bboy Pash du groupe Resurrection Crew) et de Bboy Tilbon, du Pockemon Crew, venu de Métropole pour l’occasion.

La piste est également ouverte par moment au public, venu nombreux soutenir les performeurs.

Le battle Pocke-Wolf est organisé par la Team Wolfamily, en partenariat avec la Ville de Dumbéa.