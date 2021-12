Sur le parking du parc Fayard, à Dumbéa rivière, une trentaine de gendarmes attendaient les instructions, ce samedi matin, peu avant 9 heures. Une opération d’envergure est menée ce week-end dans ce quartier qui a connu plusieurs actes de violence ces dernières semaines, dont l’agression d’un chauffeur de navettes, le 4 décembre. Les forces de l’ordre étaient déployées sur trois sites identifiés : le parc Fayard, le parc provincial et le trou des Nurses. "Nous allons surtout mener des contrôles routiers statiques et dynamiques sur tous les axes", indiquait le major Olivier Le Beulze, adjoint à la capitaine de brigade de Dumbéa. Composée de deux pelotons d’escadron mobile et de gendarmes de la brigade de Dumbéa, l’équipe procédait également à des contrôles des véhicules.

Objectif de dissuasion

Derrière ce vaste dispositif, l’objectif est avant de dissuader et de prévenir. Alors que la consommation d’alcool dans ces lieux très fréquentés a explosé avec l’ouverture de la saison chaude, la mairie et la gendarmerie entendent décourager les "comportements délictuels", note Gérard Piolet, adjoint au maire, présent sur place ce samedi matin. Les gendarmes interviendront également en fin de journée et déploieront un dispositif similaire dimanche.