Mont-Dore : une battle entre danseurs et acteurs dans un parking

Cette impro était le premier rendez-vous "d’un nouveau projet, qu’on a nommé Le Parking", explique Valérie Bolo, adjointe à la culture au Mont-Dore. Le temps d’une heure, celui situé en face de la médiathèque a donc été transformé en salle de spectacle. "Il gardera sa fonction première mais on organisera d’autres actions ponctuelles. L’idée est encore une fois d’amener la culture au pied des tours, de faire que ceux qui n’iraient pas voir une pièce de théâtre ou un festival de rock au centre culturel, comme ce soir, viennent quand même à la culture." Les applaudissements et les éclats de rire ne laissent aucun doute : les spectateurs ont passé un bon moment.

Concours de circonstances

À l’origine de l’initiative : un concours de circonstances, survenu pendant le festival d’été. "L’impro était programmée après une battle de hip hop, ils avaient un peu de retard, nos publics se sont croisés. On s’est rendu compte qu’on n’avait pas les même spectateurs", raconte Isabelle De Haas, de la troupe de théâtre Pacifique et compagnie. D’où la rencontre entre acteurs et danseurs. Le parking, c’est là où tout le monde s’était réfugié quand il s’était mis à pleuvoir.