Les loisirs du sud s’invitent à la place des cocotiers

C’est une première pour le jeudi du centre-ville. Après plusieurs éditions consacrées à la province nord et de nombreuses communautés du caillou, ce jeudi, l’évènement met en avant les loisirs du sud. Depuis neuf heures ce matin, une quarantaine de stands d’artisanat, de sites touristes et de produits locaux sont présents sur place. L’opportunité, pour les différentes associations, artisans et structures présentes, de partager leur savoir-faire et leurs offres actuelles.

Au programme, cet après-midi ; un atelier sculpture animé par Melem Tiaou à 14h30, une dégustation des produits du terroir à 15 heures, et des défilés de couturières de la province sud, dès 16 heures. La soirée sera rythmée par différents concerts et danses, qui dureront jusqu’à 18h30.