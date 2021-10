Nouméa : les animations publiques annulées jusqu'à fin novembre

Marc-Olivier Vergé, secrétaire général adjoint de la ville de Nouméa, vient de le confirmer : les événements publics de la capitale prévus jusqu'à fin novembre n'auront pas lieu. Anticipée par la mairie, la décision a été prise en accord avec les mesures gouvernementales qui interdisent, pour l'instant, les regroupements de plus de 10 personnes.

"Tous les grands événements, qui rassemblent plusieurs milliers de personnes, sont annulés", résume le secrétaire général adjoint.

La mesure concerne notamment la régate des Touques, le 10 octobre, mais aussi les deux Jeudis du Centre-ville, la soirée écran géant sur la place des Cocotiers, et le Dimanche en modes doux de l'Anse-Vata, initialement prévu le 17 octobre.

10 000 personnes sur la place des Cocotiers

Les "petites animations", qui rassemblent tout de même une centaine de personnes, à l'instar des soirées-concerts dans les maisons de quartier ou au kiosque à musique, sont également suspendues aux futures annonces.

Les structures, elles, rouvrent dès lundi.

"Nous avançons semaine après semaine. On attend les consignes du gouvernement, et l'évolution de la donnée scientifique pour envisager décembre", résume Marc-Olivier Vergé, en pensant notamment aux animations de fin d'année, et à l'annonce faite hier par le porte-parole du gouvernement, Christopher Gygès, selon laquelle le taux de vaccination de 85 % pourrait être atteint fin novembre.

"La fête de la Lumière, c'est 10 000 personnes sur la place des Cocotiers, et entre 3 000 à 4 000 chaque soir." Le référendum pourrait, encore une fois, peser dans la balance.

La date de Nouméa Féérie a déjà été décalée d'une semaine à l'annonce de la date de la consultation.