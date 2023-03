Toute activité nautique est interdite dans la capitale jusqu’au dimanche 19 mars

En raison de l’opération de prélèvement de requins décidée par la mairie à la suite des attaques récentes qui ont endeuillé la capitale, la baignade et toute activité subaquatiques et nautiques y compris tractées sont interdites dans la capitale jusqu’au dimanche 19 mars inclus. Elle concerne l’ensemble des plages de la commune ainsi que l’île aux Canards et l’îlot Maître.

Par ailleurs, toute baignade ou activité subaquatique et nautique sont interdites par le gouvernement jusqu’au 19 mars sur une zone comprenant l’ensemble du littoral de la capitale jusqu’à une distance d’un mille marin vers le large. Les îlots Amédée, Signal, Goélands et Larégnère ne sont pas concernés.

Plusieurs interdictions de navigation maritime courent jusqu’au dimanche 12 mars à 17 heures. Elles concernent tous les navires, avec des dérogations, à la Grande rade du Port autonome, l’anse Vata, l’îlot Maître, la baie de Sainte-Marie, la baie des Citrons et Nouville, de la pointe Lacombe à l’anse Lallemand.