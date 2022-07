Nouméa : la ville récompense onze projets en faveur du bien-être des personnes handicapées

Améliorer les conditions de vie et le quotidien des personnes en situation de handicap, c’est l’objectif de l’appel à projets en faveur du handicap qui, depuis 2003, récompense des initiatives d’associations et d’établissements scolaires.

L’Association pour la surdité (APS) a obtenu le premier prix pour le projet “Papier cadeau, de mains à mains”, qui permettra de toucher un public plus large que lors des campagnes "classiques" de sensibilisation, de faire connaître l’association et de financer des activités pour les adhérents.

L’école Fernande-Leriche a reçu le 2e prix pour aménager un espace extérieur où les élèves de la CLIS pourront jouer en sécurité avec les autres écoliers et faire leurs exercices de motricité.

Le 3e prix a été accordé à l’association Hippocampe pour un séjour d’adaptation et d’autonomisation en milieu "extra-ordinaire" pour des personnes en situation de handicap psychique.

L’association Valentin-Haüy (AVH) a eu le 4e prix pour organiser un atelier de vannerie à partir d’agave, une plante envahissante que les adhérents iront arracher avec Dumbéa rivière vivante.

L’association Les Robinsons a également été récompensée pour son projet “Handi Talent NC 2022”, qui réunira des personnes en situation de handicap et des personnes valides en octobre.

Les résidents de l’Association calédonienne des handicapés (ACH) pourront s’équiper d’appareils photos pour prendre des images de leur quotidien et les exposer.

De nouveaux jeux pourront être achetés pour la ludothèque du collège de Rivière-Salée. Les élèves Ulis deviendront responsables du lieu, qui sera ouvert à l’ensemble des collégiens. Les élèves d’ULIS, qui deviendront responsables de la ludothèque du collège, se trouveront ainsi valorisés.

L’Association des parents et amis de personnes handicapées intellectuelles (APEI) a obtenu un prix pour aménager “La bulle”, un espace où les enfants pourront décharger leurs émotions et s’apaiser en toute sécurité. Et un autre pour créer un club détente pour favoriser les échanges entre les adultes en situation de handicap accueillis au sein de l’établissement

Le collège Baudoux pourra financer un séjour de découverte d’activités de plein air et nautiques au Centre d’accueil de Poé aux élèves en classe Ulis.

L’Association pour le soutien des enfants et adolescents déficients (ASEAD) pourra quant à elle proposer une excursion aux jeunes et à leurs parents.

Plus d’informations et les réactions des associations à venir.