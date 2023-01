Un hommage aux sept victimes du crash du DC-4 au-dessus de la tribu de Bangou

Ce samedi matin, l’Association des marins et anciens marins combattants (Ammac) a célébré le 41e anniversaire du crash de l’avion DC-4, survenu juste au-dessus de la tribu de Bangou, à la Tamoa.

Un crash mystérieux à bien des égards

Porte-drapeaux et associations patriotiques de l’Amicale des anciens combattants de Païta, de l’Amicale doyenne, de l’Amicale des anciens combattants du Mont-Dore, des militaires du détachement de la 25F, et bien d’autres encore, ont fait le déplacement. Monseigneur Calvet a officié une messe, puis une gerbe de fleurs a été déposée sur la stèle.

Le 21 janvier 1982, sept membres de l’escadrille 9S sont décédés sur ce bout de montagne. Ils effectuaient leur dernier exercice, un "touch and go", qui consiste à décoller de la piste de la base aérienne nautique de Tontouta, tourner à droite, en direction de la mer, pour revenir se présenter sur la piste d’atterrissage. À peine les roues touchent le sol qu’il faut remettre les gaz pour redécoller. Ce jour-là, les douze premiers exercices se sont déroulés normalement, le treizième aura été fatal. De façon inexpliquée, pour ce dernier coup, l’avion a tourné à gauche, côté terre donc, et s’est abîmé sur le mont Kokoreta.