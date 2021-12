Nouméa : le voyage en train jusqu'à la maison de Noël, "une tradition familiale"

Retardé à cause des restrictions sanitaires en vigueur, le voyage à destination de la maison de Noël du couple Martin a enfin débuté. Fabrice Lecomte, gérant de Lyvai Transports et organisateur de l’évènement, déplore des "contraintes et décisions tardives qui n’ont pas permis une bonne anticipation. Il a fallu gérer l’organisation et vendre les places au dernier moment". Mais il est heureux de pouvoir participer à "la magie de Noël". Si les années précédentes l’événement pouvait rassembler jusqu’à 2 500 personnes sur plusieurs semaines, cette année, les places ont dû être limitées à 250.

Malgré les obstacles, petits et grands peuvent enfin profiter de cette excursion féerique à travers la capitale. Pour Meryl, mère de deux jeunes enfants, "c’est devenu plus qu’une sortie, c’est devenu une tradition familiale. Ce petit voyage jusqu’à la maison de Noël annonce le début des fêtes, on se retrouve en famille et on passe un beau moment tous ensemble."

Trois départs sont prévus chaque soir jusqu’au 23 décembre inclus, à 18h30, 19 heures et 20 heures. Quelques places sont encore disponibles, en vente sur le site www.lyvai.com