Que faire à Nouméa ce week-end ?

Pour les fans d’activités manuelles

Sur la place Constantine à la Vallée-du-Tir, la journée de samedi sera pleine d’ateliers avec de nombreuses associations de la ville pour apprendre à tresser le coco, fabriquer une couronne de fleurs avec les Tahitiennes ou encore écouter un peu de musique. Une chaîne de partage est proposée : on apporte quelque chose qu’on veut donner (mais ça n’est pas obligé) et on peut prendre un objet ou un vêtement.

Toute la journée jusqu’à 16 heures.

Pour les artistes en herbe

La maison de la famille à Rivière-Salée organise une journée de découverte des arts en famille. Avec deux séquences, de 9 heures à midi et de 13 heures à 16 heures. Land art, sable coloré, éveil musical… Et un concert de I NU à 14h30. À partir de 2 ans. Inscription sur place. Gratuit.

Pour les fêtards

C’est le retour de la fameuse Feria des Furieux, à partir de 13 heures au fronton Etcheckan. Des jeux toute l’après-midi jeux et une soirée animée à partir de 19 heures avec la fanfare Malawi et DJ Bask. Tarif : 1 000 F (avec boisson), 2 500 F (paella et boisson en prévente), 3 000 F sur place. Réservation sur place uniquement. Dress code : rouge et blanc.

Jour de spectacle au château Hagen

Le château Hagen organise plusieurs animations et spectacles gratuits, à partir de 14h30. Cela commencera par une visite du potager éducatif (14h30), puis spectacle jeune public La Sorcière Ratatouille par la Compagnie Les Kidams (15 heures) et enfin un concert hommage à Cole Porter (18 heures) du Shem & Michel Bénébig Trio, dans le cadre de la Journée internationale du jazz.

Pour les mélomanes

La salle de spectacle du Mouv fait sa rentrée avec sa première date de la saison ce soir. Djunya & Bécim (Kaneka all stars) joueront à 20 heures. Tarif : 2 500 F (sur place), 2 000 F (prévente).

Pour les chineurs de bonnes affaires

Dimanche matin, c’est le vide-grenier mensuel du centre-ville. Ça se passe de 7 heures à 12h30 place des Cocotiers.