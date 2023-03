Afrique : la réorganisation militaire française n'est "ni un retrait, ni un désengagement" (Macron)

Emmanuel Macron a assuré jeudi à Libreville que la réorganisation du dispositif militaire français en Afrique ne constituait "ni un retrait, ni un désengagement".

"Il ne s'agit en l'espèce ni d'un retrait ni d'un désengagement mais d'adapter un dispositif", en redéfinissant les "besoins" des pays partenaires et en offrant "plus de coopération et de formation", a-t-il dit devant la communauté française dans la capitale gabonaise, où il doit participer dans l'après-midi à un sommet sur la protection des forêts tropicales.