Apple: chiffre d'affaires et bénéfice 1T en baisse et en-deçà des attentes, les ventes d'iPhone fléchissent

Apple a publié jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice net trimestriels en baisse sur un an et inférieurs aux attentes, qui ont souffert du fléchissement des ventes d'iPhones, le produit vedette de la firme à la pomme.

Les revenus sont ressortis à 117,1 milliards de dollars, en baisse de 5,4% sur un an pour la période allant d'octobre à décembre, qui correspond au premier trimestre de son exercice comptable décalé, selon un communiqué.