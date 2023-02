"Attentat terroriste à la voiture bélier" à Jérusalem, "plusieurs blessés" (police)

Plusieurs personnes ont été blessées vendredi en début d'après-midi dans un "attentat terroriste à la voiture bélier" commis à Jérusalem-Est et dont le suscpect a été "neutralisé", selon la police israélienne.

Le drame s'est produit au premier jour du week-end israélien à Ramot, quartier de colonisation juive dans la partie orientale - annexée par Israël - de la Ville sainte, et a fait six blessés, dont deux enfants de six ans "dans un état critique", selon le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge.