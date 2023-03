Banque SVB: la secrétaire américaine au Trésor a reçu les régulateurs bancaires, juge le secteur "résilient"

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a annoncé vendredi avoir "convoqué" plusieurs régulateurs des secteurs bancaire et financier pour évoquer avec eux la situation après la fermeture de la banque SVB par les autorités américaines, selon un communiqué.

La ministre de l'Economie et des Finances de Joe Biden a reçu les responsables de la banque centrale américaine (Fed), de l'agence américaine chargée de garantir les dépôts (FDIC) et d'un autre régulateur du secteur, l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), "pour discuter des développements autour de la Silicon Valley Bank". Elle "a exprimé sa pleine confiance dans les régulateurs bancaires pour prendre les mesures appropriées" et a noté que "le système bancaire reste résilient et que les régulateurs disposent d'outils efficaces pour faire face à ce type d'événement".