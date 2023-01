Berlin fait le "nécessaire" pour soutenir l'Ukraine mais veut "empêcher une escalade" entre Russie et Otan

L'Allemagne fait le "nécessaire" pour soutenir l'Ukraine en autorisant l'envoi de chars Leopard mais veut empêcher une "escalade" du conflit qui déboucherait sur une guerre entre la Russie et l'Otan, a déclaré mercredi le chancelier allemand Olaf Scholz.

"Nous faisons ce qui est nécessaire et possible pour soutenir l'Ukraine, mais nous empêchons en même temps une escalade de la guerre, vers une guerre entre la Russie et l'Otan", a affirmé le dirigeant allemand qui s'exprimait devant le Bundestag juste après avoir donné son feu vert à la livraison de chars Leopard à Kiev.