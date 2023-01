Biden affirme qu'il ignore le contenu des documents secrets retrouvés dans son ancien bureau

Le président des Etats-Unis Joe Biden a déclaré qu'il ignorait le contenu des documents confidentiels datant de sa vice-présidence sous Barack Obama (2009-2017) retrouvés dans l'un des bureaux qu'il a parfois utilisé comme lieu de travail.

"On m'a prévenu de la découverte et j'ai été surpris d'apprendre que des documents en rapport avec le gouvernement avaient été emmenés dans ce bureau. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans les documents", a déclaré le président américain à la presse à l'issue d'un sommet avec le président mexicain et le Premier ministre du Canada à Mexico. Ses avocats "coopéreront pleinement" lors de l'examen de ces documents, a-t-il assuré.