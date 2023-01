Biden appelle au calme après l'arrestation mortelle d'un Afro-Américain

Le président américain Joe Biden a appelé jeudi au calme tandis que la contestation monte autour de l'arrestation mortelle début janvier par cinq policiers noirs de Tyre Nichols, un homme afro-américain à Memphis, dans le Tennessee (sud).

"Au moment où les Américains portent le deuil, que le ministère de la Justice mène son enquête, et que les autorités continuent leur travail, je me joins à la famille de Tyre en appelant à des manifestations pacifiques. La colère est compréhensible, mais la violence n'est jamais acceptable", a déclaré Joe Biden dans un communiqué, réclamant également une "enquête rapide, complète et transparente" sur sa mort.