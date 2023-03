Biden dit envisager un voyage prochain en Irlande et en Irlande du Nord

Joe Biden a dit lundi avoir "l'intention" de se rendre en Irlande et en Irlande du nord, après que le Premier ministre britannique l'a invité à venir commémorer la signature de l'accord de paix dit du "Vendredi saint".

"Nous vous invitons en Irlande du nord, et nous espérons que vous pourrez venir, pour que nous commémorions l'accord" signé il y a 25 ans, a déclaré Rishi Sunak lors d'une rencontre à San Diego, en Californie, après quoi le président américain, interrogé sur un possible voyage par les journalistes présents, a dit: "J'ai l'intention d'aller en Irlande du nord et en république" d'Irlande.