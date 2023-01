Blinken arrive au Caire, première étape de sa tournée moyen-orientale (AFP)

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est arrivé dimanche en Egypte pour une tournée éclair en pleine flambée des violences israélo-palestiniennes, avec le mince espoir d'user de l'influence des Etats-Unis pour tenter d'apaiser les tensions.

Lors de son étape au Caire, avant Jérusalem et Ramallah lundi et mardi, M. Blinken rencontrera le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi ainsi que son homologue égyptien Sameh Choukri. L'Egypte étant un intermédiaire historique entre Palestiniens et Israéliens, la situation dans les Territoires occupés sera au menu des discussions.