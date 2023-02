Burkina: au moins 19 civils, dont 9 supplétifs de l'armée, tués dans deux attaques

Au moins dix-neuf civils, dont neuf supplétifs de l'armée, ont été tués lors de deux attaques perpétrées jeudi et dimanche dans le nord-ouest et l'est du Burkina Faso, a appris lundi l'AFP de sources locales et sécuritaires.

Dimanche, un "groupe de terroristes" a attaqué la localité de Yargatenga (est), près de la frontière du Togo et du Ghana, faisant 12 morts, dont deux Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP, supplétifs civils de l'armée), ont indiqué des sources locales. Quelques jours plus tôt, jeudi après-midi, "une centaine d'hommes armés sur des pickups et des motos" avait ouvert le feu dans le village de Dembo (nord-ouest) faisant 7 morts parmi les VDP, selon un de leurs responsables.