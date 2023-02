Burkina, Mali et Guinée souhaitent la levée de leur suspension de la Cédeao et de l'UA

Le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, trois pays dirigés par des militaires issus de coups d'Etat, ont souhaité jeudi la levée de leur suspension de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et de l'Union Africaine (UA), selon une déclaration commune.

Ces trois pays "ont convenu de mutualiser leurs efforts et d'entreprendre des initiatives communes pour la levée des mesures de suspension et autres restrictions" prises par la Cédéao et l'UA, indique cette déclaration rédigée à l'issue d'une rencontre de leurs ministres des Affaires étrangères à Ouagadougou.