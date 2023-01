Cameroun : un journaliste disparu retrouvé mort (rédacteur en chef du média)

Un journaliste populaire d'une station de radio émettant à Yaoundé, Martinez Zogo, porté disparu depuis plusieurs jours, a été retrouvé mort, ont indiqué dimanche à l'AFP son média et une source policière sous couvert d'anonymat.

"Je me suis rendu à Ebogo (à 15 kilomètres au nord de Yaoundé) tôt ce matin où j'ai vu et reconnu le corps de Martinez Zogo. Le substitut du procureur était présent et son épouse était là pour le reconnaître", a déclaré à l'AFP Charly Tchouemou, rédacteur en chef de la radio Amplitude FM où travaillait le journaliste. Le décès a été confirmé à l'AFP par une source policière sous couvert de l'anonymat.