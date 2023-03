Catastrophe ferroviaire en Grèce : violents heurts entre la police et des manifestants

De violents heurts ont opposé jeudi à Athènes la police à un groupe de manifestants en marge des rassemblements de colère plus de deux semaines après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts et suscité l'indignation en Grèce, a constaté l'AFP.

Des manifestants ont jeté des cocktails Molotov et des policiers ont répliqué par des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes non loin du Parlement, dans le centre de la capitale, selon des journalistes de l'AFP.