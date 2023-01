Comme l'Estonie, la Lettonie demande à l'ambassadeur russe de partir

La Lettonie a annoncé lundi qu'elle avait demandé à l'ambassadeur de Russie de quitter le territoire letton et décidé d'abaisser le niveau de ses relations diplomatiques avec Moscou, quelques heures après une décision similaire de l'Estonie.

"L'ambassadeur de Russie quittera la Lettonie au plus tard le 24 février 2023. De même, l'ambassadeur de la République de Lettonie en Russie quittera la Russie d'ici le 24 février", a indiqué le ministère letton des Affaires étrangères dans un communiqué, motivant sa décision par la poursuite du conflit en Ukraine et "par la solidarité avec l'Estonie et la Lituanie".