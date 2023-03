Credit Suisse emprunte 50 milliards de francs suisses à la banque centrale

Credit Suisse a annoncé jeudi qu'il allait emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses (50,6 milliards d'euros) à la banque centrale helvétique pour "renforcer" le groupe, dont le titre s'est effondré en Bourse.

"Ces liquidités supplémentaires soutiendront les activités principales du Credit Suisse et ses clients, alors que le Credit Suisse prend les mesures nécessaires pour créer une banque plus simple et plus ciblée, axée sur les besoins des clients", a déclaré la deuxième banque suisse dans un communiqué.