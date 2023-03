Daniel Scheinert et Daniel Kwan remportent l'Oscar du meilleur réalisateur pour "Everything Everywhere All At Once"

Daniel Scheinert et Daniel Kwan ont remporté dimanche l'Oscar très convoité du meilleur réalisateur pour leur long-métrage loufoque "Everything Everywhere All At Once".

"The Daniels" comme ils sont surnommés, ont remercié leurs mères et les artistes ayant travaillé sur leur film après être remontés sur scène pour recevoir cette nouvelle statuette. Ils l'ont emporté face à Steven Spielberg ("The Fabelmans"), Todd Field ("Tar"), Martin McDonagh ("Les Banshees d'Inisherin") et Ruben Ostlund ("Sans Filtre").