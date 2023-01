Départ du Mali des 46 soldats ivoiriens graciés, selon des sources diplomatique et aéroportuaire

Les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis près de six mois et condamnés à 20 ans de prison, puis graciés par le chef de la junte Assimi Goïta, ont quitté Bamako samedi après-midi, a-t-on appris de sources aéroportuaire et diplomatique.

"L'avion transportant les 46 militaires ivoiriens vient de décoller de Bamako", a déclaré à l'AFP sous le couvert de l'anonymat un responsable de l'aéroport de la capitale malienne.