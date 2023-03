"Everything Everywhere All At Once" remporte l'Oscar du meilleur film

La comédie déjantée "Everything Everywhere All At Once" a remporté dimanche l'Oscar du meilleur film, dominant la 95e cérémonie des récompenses reines du cinéma américain.

Mélange d'action, d'humour potache et de science-fiction, ce film qui suit les aventures d'une propriétaire de laverie surmenée, soudainement plongée dans des univers parallèles, a également permis à ses acteurs Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis et Ke Huy Quan de remporter un Oscar.