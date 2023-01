Explosion de Beyrouth: le juge Bitar refuse de se dessaisir de l'enquête (AFP)

Le juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth 2020, poursuivi en justice par le procureur général pour "rébellion", a assuré mercredi à l'AFP qu'il refusait de se dessaisir de l'investigation.

"Je suis toujours chargé de l'enquête et je ne me dessaisirai pas de ce dossier. Le procureur n'a pas la prérogative de me poursuivre", a affirmé Tarek Bitar. Ce juge indépendant avait décidé lundi de reprendre l'enquête suspendue pendant 13 mois en raison d'énormes pressions politiques.