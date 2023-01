Explosion de Beyrouth: le parquet rejette les décisions du juge chargé de l'enquête

Le parquet libanais a rejeté mardi toutes les décisions du juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth en 2020, lui signifiant qu'il ne pouvait pas reprendre son travail, selon un document obtenu par l'AFP.

Le juge Tarek Bitar avait décidé lundi de reprendre son enquête sur cette explosion qui avait fait plus de 215 morts et 6.500 blessés, après une suspension de plus d'un an, malgré les énormes pressions politiques auxquelles il est soumis. Il avait inculpé le procureur général, une première dans l'histoire du Liban.