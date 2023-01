Frappe à Dnipro en Ukraine: les secours annoncent cesser leurs recherches

Les secours ukrainiens ont annoncé mardi la fin des opérations de "recherche et de sauvetage" dans les décombres d'un immeuble détruit par une frappe russe samedi à Dnipro, et dont le dernier bilan s'établit à 44 morts et 20 disparus.

"A 13H00 (11H00 GMT), les opérations de recherche et de sauvetage sur le site de la frappe de missile dans la ville de Dnipro ont été achevées", ont indiqué les services de secours ukrainiens sur la messagerie Telegram.