G20: la Chine espère remettre ses relations avec les Etats-Unis "sur la bonne voie"

La Chine a déclaré lundi espérer que l'entretien prévu dans la journée entre le président Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden au sommet du G20 en Indonésie remette les relations bilatérales "sur la bonne voie".

"Nous espérons que les Etats-Unis se joindront à la Chine afin de gérer de façon appropriée nos divergences, promouvoir une coopération mutuellement bénéfique, éviter les malentendus et les erreurs de jugement et ramener les relations sino-américaines sur la bonne voie d'un développement sain et stable", a déclaré Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.