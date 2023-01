Gabon: Alain-Claude Bilie-By-Nze nouveau Premier ministre (présidence)

Le chef de l'Etat gabonais Ali Bongo Ondimba a nommé lundi Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze, en remplacement de Rose Christiane Ossouka Raponda, nommée, elle, vice-présidente de la République, a annoncé la présidence.

M. Bilie-By-Nze, 55 ans, qui a détenu plusieurs portefeuilles ministériels depuis 2006, était vice-Premier ministre et ministre de l'Energie et des Ressources hydrauliques du gouvernement sortant. Mme Ossouka Raponda est nommée vice-présidente, un poste vacant depuis mai 2019, dont la fonction est d'"assister" le chef de l'Etat et n'a aucun rôle d'intérim en cas de vacance du pouvoir.