Géorgie: la police utilise des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants à Tbilissi

La police géorgienne a fait usage mercredi soir de gaz lacrymogène pour tenter de disperser les manifestants réunis devant le Parlement dans le centre de Tbilissi après avoir leur avoir ordonné de quitter les lieux, a constaté un journaliste de l'AFP.

Quelques instants plus tôt, les forces de l'ordre avaient utilisé des canons à eau pour tenter de faire partir la foule rassemblée pour dénoncer un projet de loi qui menacerait médias et ONG, dans ce petit pays du Caucase qui ambitionne de rejoindre l'UE et l'Otan.