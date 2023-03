Géorgie: le principal parti d'opposition appelle à de nouvelles manifestations contre une loi controversée

Le principal parti d'opposition en Géorgie a appelé à manifester à nouveau mercredi à Tbilissi, la capitale, contre un projet de loi controversé visant médias et ONG, au lendemain de protestations et heurts entre opposants et policiers.

"A partir de 15H, les Géorgiens vont se réunir sur l'avenue Roustavéli (à Tbilissi, ndlr) et cela va continuer tous les jours (...) jusqu'à la victoire", a indiqué Nika Melia, figure du Mouvement national uni (MNU), une formation d'opposition créée par l'ex-président emprisonné Mikheïl Saakachvili.