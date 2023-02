Gibraltar accuse l'Espagne d'une violation de la souveraineté britannique

Le gouvernement de l'enclave britannique de Gibraltar a accusé l'Espagne de "violation de la souveraineté" du Royaume-Uni à la suite d'un incident douanier survenu jeudi au cours duquel des coups de feu ont été tirés par des douaniers espagnols qui pourchassaient des contrebandiers.

"Les faits concernant cet incident révèlent une violation flagrante de la souveraineté britannique et, potentiellement, l'incident le plus sérieux et le plus dangereux depuis des années", a affirmé vendredi le chef du gouvernement de Gibraltar, Fabian Picardo, cité dans un communiqué signé également par le gouverneur de l'enclave.