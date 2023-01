Golden Globes: Austin Butler sacré meilleur acteur dans un film dramatique pour "Elvis"

L'acteur américain Austin Butler a remporté mardi le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique pour sa brillante incarnation de la légende du rock'n'roll Elvis Presley dans le biopic "Elvis".

Le comédien a battu Brendan Fraser, nominé pour "The Whale", Hugh Jackman pour "The Son", le britannique Bill Nighy pour "Vivre" et Jeremy Pope pour "The Inspection".