Golden Globes: Michelle Yeoh, meilleure actrice dans une comédie pour "Everything Everywhere All At Once"

L'actrice malaisienne Michelle Yeoh a remporté mardi le Golden Globe de meilleure actrice dans une comédie, pour son rôle dans le surréaliste et décoiffant "Everything Everywhere All at Once".

Dans ce long-métrage qui verse dans la science-fiction, elle incarne une propriétaire de laverie épuisée par ses tracas administratifs et sa vie de famille qui découvre soudain l'existence d'univers parallèles, tous menacés par sa fille dépressive.