"Il y aura des morts parmi les civils" tant que Berlin ne livre pas ses tanks (diplomatie ukrainienne)

"Il y aura des morts parmi les civils" tant que l'Allemagne ne livre pas ses tanks, a averti mardi le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba, alors que Berlin n'a toujours pas répondu favorablement à la demande de Kiev de lui livrer des chars de combat "Leopard".

"Plus une telle décision tarde, plus il y aura de victimes, plus il y aura de morts parmi les civils", a regretté M. Kouleba à l'issue de la visite surprise de son homologue allemande, Annalena Baerbock, à Kharkiv (nord-est).