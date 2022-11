Incendie meurtrier dans un bar en Russie: la police annonce avoir arrêté l'auteur présumé

La police russe a annoncé samedi avoir arrêté l'auteur présumé de l'incendie d'un bar à Kostroma, à 300 kilomètres au nord-est de Moscou, qui a coûté la vie à au moins 15 personnes.

"À la suite d'un ensemble de mesures de recherche, des policiers ont identifié et arrêté un suspect pour un acte illégal dans l'un des bars de nuit de la ville de Kostroma, qui a provoqué un incendie et la mort de victimes", a déclaré le ministère russe de l'Intérieur dans un communiqué, sans donner plus de détails sur le profil du suspect.