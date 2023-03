Jamie Lee Curtis obtient l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour "Everything Everywhere All At Once"

L'actrice américaine Jamie Lee Curtis a remporté dimanche l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour son rôle de contrôleuse fiscale aigrie dans la comédie déjantée "Everything Everywhere All At Once".

Son interprétation libérée de Deirdre, fonctionnaire solitaire et psychorigide, qui devient une amante passionnée dans un univers parallèle où les humains ont des hot dogs à la place des doigts, lui a permis de devancer ses concurrentes Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Forever"), Kerry Condon ("Les Banshees d'Inisherin"), Hong Chau ("The Whale") et Stephanie Hsu ("Everything Everywhere All At Once").