Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All At Once") remporte l'Oscar du meilleur second rôle masculin

L'acteur américain d'origine vietnamienne Ke Huy Quan a remporté dimanche l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour son incarnation de mari un peu gauche au potentiel insoupçonné dans la comédie déjantée "Everything Everywhere All At Once.

"Ma mère a 84 ans. Et elle regarde (la cérémonie) à la maison. Maman, je viens de gagner un Oscar!", a lancé en pleurant d'émotion le comédien, révélé à l'âge de 12 ans dans "Indiana Jones et le Temple Maudit". Il prend ainsi une éclatante revanche sur une industrie qui l'avait complètement oublié: jusqu'à ce film, il avait renoncé à sa carrière d'acteur depuis les années 90, face au manque de rôles écrits par Hollywood pour des acteurs d'origine asiatique.