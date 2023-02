L'aéroport de Munich supprime tous ses vols vendredi en raison d'une grève

L'aéroport de Munich, deuxième plus grand d'Allemagne, a annoncé mercredi la suppression de l'ensemble de ses vols pour la journée de vendredi, en raison d'un mouvement de grève du personnel pour les conditions de salaires.

"En raison de la grève (...) aucun vol régulier de passagers n'aura lieu entre vendredi prochain 00H00 et samedi 01H00", a indiqué dans un communiqué le gestionnaire de l'aéroport, précisant que plus de 700 départs et arrivées étaient affectés.