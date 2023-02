L'Amérique doit "faire face" à la crise climatique, une "menace existentielle" (Biden)

Le président américain Joe Biden a assuré mardi que l'Amérique devait "faire face" à la crise climatique, la qualifiant de "menace existentielle", lors de son discours sur l'état de l'Union.

"Nous avons une obligation, non pas envers nous-mêmes, mais envers nos enfants et nos petits-enfants, d'y faire face, et je suis fier de voir l'Amérique enfin relever le défi", a-t-il affirmé.