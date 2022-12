L'armée rwandaise a mené des opérations militaires dans l'est de la RDC (rapport ONU)

L'armée rwandaise a mené des opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo, et a fourni "des armes, des munitions et des uniformes" à la rébellion du M23, selon un rapport d'experts mandatés par les Nations unies, non encore publié mais consulté jeudi par l'AFP.

Les experts affirment dans ce document, déjà transmis au Conseil de sécurité, avoir collecté des "preuves substantielles" démontrant "l'intervention directe des forces de défense rwandaises (RDF) sur le territoire de la RDC", au moins entre novembre 2021 et octobre 2022.